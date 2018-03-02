Житель Екатеринбурга заснял суперболид, пролетевший в небе над городом

10:50 | 4.03.2018

Произошло это минувшей ночью. Яркую вспышку в небе хозяин видеорегистратора, заснявшего редкое небесное явление, наблюдал, когда ехал по улице Пархоменко в сторону Химмаша.



Владилен Санакоев, инженер научной обсерватории УрФУ, пояснил, что синяя вспышка говорит о высокой температуре. Вероятно, этот метеорит летел с большой скоростью.



— Когда яркость больше Венеры, эти небесные тела относят к болидам, но в данном случае, когда яркость сравнима с полной Луной, можно говорить о суперболиде. Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое, — добавил учёный.



Фото: gump74.ru