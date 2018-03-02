Около Таганского ряда произошло крупное ДТП с участием шести машин

21:18 | 3.03.2018

Массовое ДТП произошло около остановки «ДК ВОС». Как рассказал очевидец, одна из машин вылетела со встречной полосы.



— Рядом с остановкой стояли 5–6 машин и маршрутка на аварийке. Одна из машин вылетела со встречки, это было видно, — говорит он. — Его, видимо, занесло, и удар пришёлся на правую переднюю часть. Там же стоит ещё одна машина, тоже развёрнутая в сторону основного потока.



Водители также сообщали, что место ДТП приходилось объезжать по встречной полосе.





Фото: gtrk-saratov.ru