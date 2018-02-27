Рубрика: Новости дня
17:56 | 3.03.2018
Уральские дети обогнали победителя «Дакара» Сергея Карякина
В первый день весны в Екатеринбурге встретились десять футбольных команд из детских домов и интернатов Свердловской, Кировской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Коми и Республики Удмуртия. Ранее они победили в региональных этапах турнира, а в прошедшем полуфинале сразились за звание чемпионов Урала и право поехать на финал соревнований в Сочи.
Безусловными победителями в младшей возрастной группе (12-13 лет) стала команда из очерской коррекционной школы-интерната (Пермский край), разгромившая своих конкурентов «всухую». При этом важную роль в победе сыграли девочки-нападающие, не оставившие шансов вратарям соперников. В старшей возрастной группе (14-15 лет) равных не было спортсменам из Удмуртии.
«Новость о том, что мы поедем в Сочи на российский финал, стала шоком. Конечно, мы мечтали о победе, но понимали, что противостоять команде будут достойные соперники. Наши ребята проявили настоящий спортивный дух и волю к победе! Впереди у нас почти два месяца упорных тренировок, надеемся показать свой лучший результат и занять достойное место среди сильнейших молодых футболистов России», – прокомментировал победу тренер команды Республиканского детского дома Константин Кайгородов.
По традиции победители сыграли с командой «Олимп», в которую объединились известные уральцы: призер Чемпионата мира по легкой атлетике Дмитрий Форшев, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, а капитаном стал известный автогонщик, победитель «Дакар-2017» Сергей Карякин. Матч закончился пенальти и победой детей со счетом 3-2.
«Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в хорошей компании. Постарались поддержать их, подбодрить, помочь советами. От себя я хотел бы напомнить начинающим спортсменам, что всегда выигрывать невозможно, но нужно верить в себя и никогда не сдаваться. Чем выше цель, тем сложнее ее достичь, поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться», – сказал Сергей Карякин.
Футболисты команды «Урал» провели мастер-класс юным футболистам. А один из маленьких вратарей, расстроенный пропущенным голом, получил в подарок «счастливые» вратарские перчатки.
«Турнир «Будущее зависит от тебя» мы проводим уже четырнадцатый раз. Только в этом году на Урале в нем приняли участие почти 600 детей в составе 70 команд. Я благодарю детей и тренеров за постоянное стремление к развитию и спортивный азарт. Надеюсь, что в этом году команда уральского региона займет достойное место в чемпионате, а может и выиграет – мы будем верить», – отметила Мария Саукова, директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале.
Информационная справка
Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.
© «Вечерние Ведомости»
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