Около КРК «Уралец» в Екатеринбурге проходит митинг против взрывотехников

15:41 | 3.03.2018

Митинг проходит против действий компании «Уралвзрывпром». На площадке собрались более тридцати человек, недовольных действиями компании, располагающейся в Заречном. Участники пикета развернули плакаты «Мы за безопасное производство», «Путин, приезжай — буржуи оборзели».



На территории сельхозземель у предприятия «Уралвзрывпром» располагается склад взрывчатых веществ. В этом месте также находятся постройки жителей. Землю вокруг склада они получили в собственность путем распределения паев между членами СПХ «Мезенское». Юристы «Уралвзрывпрома» считают, что распределение земли происходило без участия администрации города Заречный.



Жители говорят, что приобретали эту землю задолго до появления опасного производства. Свою правоту они готовы отстаивать и подтвердили ее выписками из росреестра о праве собственности на дома и участки. Как говорят организаторы митинга, завод в опасной близости к их домам был выстроен незаконно: от забора предприятия до ближайшей жилой постройки нет и двухсот метров, тогда как законодательство требует минимум 800 метров.





Фото: newdaynews.ru