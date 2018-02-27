Промышленное предприятие в Нижнем Тагиле задолжало рабочим более 6 млн рублей

15:15 | 3.03.2018

В Нижнем Тагиле против одного из промышленных предприятий возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы. В ходе проверки выяснилось, что с сентября 2015 года по февраль 2016 года более 50 сотрудников предприятия не получали зарплату.



По некоторой информации, общая сумма долга превысила 6 млн рублей. Пока шло уголовное расследование, хозяин предприятия нашёл необходимые средства, чтобы рассчитаться с сотрудниками и полностью погасить задолженность.



Ранее выяснилось, что общая сумма задолженности предприятий области их рабочим составила более 20 млн рублей.



Фото: art-kostroma.net.ru