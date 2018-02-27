Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 марта 2018 года

14:34 | 3.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.03.2018 до 08:00 03.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 132 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 86 противоправных деяний. Из них: убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 5 грабежей, 20 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 — хранение и 3 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибло, ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 3070 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 54 сотрудника полиции, 38 сотрудников частных охранных предприятий и 10 сотрудников КРС. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области