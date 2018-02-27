На повороте на Химмаш произошло страшное ДТП с участием двух автомобилей

13:00 | 3.03.2018

Очевидцы сообщают, что инцидент случился на улице Димитрова. У одного из автомобилей сильно поврежден капот.



В данный момент на месте работает полиция. Информации о пострадавших нет, но на месте были замечены машины скорой помощи и реанимации. Также очевидцы говорят, что в этой аварии мог пострадать пешеход.



Официальных данных о погибших пока нет.