На перекрестке Щорса — Чайковского водитель маршрутки совершил наезд на пешехода

11:37 | 3.03.2018

Инцидент произошел вчера вечером. В ДТП пострадал мужчина 43 лет, который, несмотря на то, что, по словам очевидцев, автобус протащил его под собой, остался жив.



Очевидцы сообщили следующее: «На перекрестке загорелся зеленый свет, люди пошли. Автобус вылетел на перекресток, когда там было человек 15. Вот кто ему попался — того он и сбил. Видимо, не заметил его, так как мужчина сразу ушел под автобус, и еще проехал метров 15–20 вместе с ним, он был под автобусом. Я услышала хлопок, повернулась, увидела, что автобус криво едет, водитель, видимо, вообще не понял, что он проехал на красный и еще кого-то сбил. Потом выскочил, начал бегать вокруг, все кричали. Водитель отъехал, все стали спрашивать мужчину, живой ли он. Потом приехала реанимация».



Пешехода увезли в больницу № 24. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.



Фото: censor.net