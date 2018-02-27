В одном из торговых центров Серова охранник украл борсетку, которую забыл посетитель

11:07 | 3.03.2018

Полиция Серова уже возбудила уголовное дело в отношении не справившегося с соблазном украсть борсетку с деньгами охранника ТЦ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.



В феврале в полицию поступило заявление от местного жителя. Гражданин заявил, что неизвестный похитил у него сумку с деньгами. Мужчина оставил в ТЦ борсетку с документами. Когда потерпевший вернулся, сумки уже не было.



Проанализировав видеозаписи, предоставленные ТЦ для ведения оперативных мероприятий, сотрудники МВД выяснили, что сумку, оставленную на столе, забрала девушка. Она передала ее охраннику.



Сотрудник ЧОП, в свою очередь, присвоил борсетку себе. Позже он сам признался в этом злодеянии полиции.



В борсетке находились документы и около 17 тыс. рублей. Как выяснилось, чуть больше 4 тыс. рублей к тому моменту охранник успел потратить на личные нужды.



Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления имущественного характера.



Сейчас уголовное дело находится в суде.



Фото: smiledv.ru