Соединение Луны с тремя планетами екатеринбуржцы смогут наблюдать в небе над городом в начале марта

10:56 | 3.03.2018

Удивительный феномен соединения Луны с тремя планетами жители уральской столицы смогут наблюдать с 7 марта.



Как сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, первой планетой, которую «посетит» Луна, будет Юпитер.



— 10 марта произойдет соединение Луны и Марса, рядом еще окажется один из наиболее ярких астероидов — Веста. Правда, для наблюдения Весты потребуется бинокль или подзорная труба, — объяснил Владилен. — 11 марта Луна пройдет рядом с Сатурном.



Отметим, что 19 марта Луна сблизится с Меркурием. В то же время можно будет увидеть сближение Венеры с Ураном.



Также в воскресенье, 4 марта, жители Екатеринбурга смогут наблюдать в небе самую быструю планету Солнечной системы — Меркурий.



Фото: Hi-News.ru