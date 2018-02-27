Рубрика: Новости дня
10:56 | 3.03.2018
Соединение Луны с тремя планетами екатеринбуржцы смогут наблюдать в небе над городом в начале марта
Как сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, первой планетой, которую «посетит» Луна, будет Юпитер.
— 10 марта произойдет соединение Луны и Марса, рядом еще окажется один из наиболее ярких астероидов — Веста. Правда, для наблюдения Весты потребуется бинокль или подзорная труба, — объяснил Владилен. — 11 марта Луна пройдет рядом с Сатурном.
Отметим, что 19 марта Луна сблизится с Меркурием. В то же время можно будет увидеть сближение Венеры с Ураном.
Также в воскресенье, 4 марта, жители Екатеринбурга смогут наблюдать в небе самую быструю планету Солнечной системы — Меркурий.
Фото: Hi-News.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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