Золотая женщина: сотрудница туринского банка сбежала с работы, прихватив 11 миллионов рублей

10:20 | 3.03.2018

Женщина пятидесяти восьми лет сейчас объявлена в розыск. Известно, что после её таинственного исчезновения посреди рабочего дня в СКБ-банке, где она трудилась, недосчитались почти 11 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба СКБ-банка, 1 марта примерно в 11:00 58-летняя кассир ушла с рабочего места и больше не вернулась. Проведённая ревизия выявила пропажу почти 11 миллионов рублей. А позже удалось выяснить, что женщина заранее купила билет на автобус до Екатеринбурга в 11:25, на котором, скорее всего, и скрылась.



В полиции произошедшее уже подтвердили. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ведётся розыск подозреваемой. Опрашиваются её родственники, коллеги и друзья.





Фото: marv.livejournal.com