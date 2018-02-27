«Я поклоняюсь сатане»: в Екатеринбурге осудили пособницу экс-полицейского, совершавшего ритуальные убийства

10:07 | 3.03.2018

Верхнепышминский городской суд приговорил женщину, помогавшую экс-полицейскому Арсену Байрамбекову в совершении ритуальных убийств на Ганиной Яме, к 12 годам лишения свободы. Женщина заметала следы после преступлений и подыскивала новых жертв для убийств.



По версии следствия, в 2014 году мужчина со своей знакомой лишили жизни четырех человек. Во время убийства они соблюдали каноны обряда жертвоприношения: ночью в лесу разводили костры, выкладывали круги из камней и читали молитвы. Так оккультисты надеялись привлечь удачу.



«Злоумышленники спаивали своих жертв и вывозили в лес, где были заранее подготовлены «ритуальные площадки». Специальным ножом потерпевшим наносились резаные раны, от которых они погибали», — сообщили в Генпрокуратуре.



Ранее Арсену Байрамбекову дали 13 лет лишения свободы, поскольку тот сдал всех своих пособников и сообщников.



Фото: zhevakhov.info