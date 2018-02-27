Снижение количества преступлений произошло в Нижнем Тагиле в 2017 году

09:42 | 3.03.2018

Данные были озвучены заместителем начальника отдела охраны общественного порядка полиции Нижнего Тагила Алексеем Усачевым на заседании городской комиссии по профилактике правонарушений.



Оказалось, что в сравнении с 2016 годом в 2017-м произошло снижение количества преступлений на 5,8 % в целом, а уличных — на 19,4 %.



Заместитель командира народной дружины Ленинского района Владимир Логунов сообщил, что сотрудникам полиции по линии охраны общественного порядка помогают 25 дружинников. За 2017 год было совершено 296 выходов с сотрудниками ППС, с представителями ГИБДД — 41 выход.



Фото: mstrok.ru