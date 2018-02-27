В Екатеринбурге в течение трех дней будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

09:26 | 3.03.2018

Запрет на парковку будет действовать на улице Кузнечной от проспекта Ленина до Бажова. Снег на этой улице будут убирать с 4 по 6 марта.



Как сообщили в администрации Октябрьского района, машины, мешающие уборке снега, будут эвакуировать.



— Главной проблемой дорожных рабочих остается транспорт, припаркованный с нарушениями вдоль обочин дорог и в парковочных карманах, предназначенных только для временной, а не ночной стоянки, — отмечают там.



Отметим, что с 3 по 5 марта уборочная техника будет работать на Елизавете, Вторчемете и в Солнечном. С 3 по 4 марта будут чистить Елизаветинское шоссе и улицу Бисертскую, 4 марта — улицу Новинскую, 4–5 марта — 2-ю Новосибирскую и улицу Лучистую.





Фото: 37mk.ru