Владимир Путин признался, в чем заключается сила России

22:15 | 2.03.2018

Сегодня на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде президент России Владимир Путин назвал распад Советского Союза событием, которое ему бы хотелось изменить.



Также Владимир Путин признался, что делает зарядки по утрам, из блюд любит готовить салаты, верит в народные приметы, а если бы не избрался президентом, то стал был заниматься творчеством. Лучшим отдыхом президент РФ считает смену деятельности, а настроение себе поднимает работой.



Еще в рамках ответов на вопросы от журналистов на Медиафоруме Путин признался, что главное для него в жизни – результат, а сила России – в людях. Помимо этого, президент России признался, что ему не хотелось бы знать ничего о своем будущем.