Владимир Путин может посетить празднование 100-летнего юбилея Союза журналистов России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил президента России Владимира Путина на празднование столетия Союза журналистов. Приглашение прозвучало на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходит в Калининграде с 28 февраля по 2 марта.Отметим, участие в форуме принимают более 500 человек, среди которых журналисты со всех регионов страны - лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», а также блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ.