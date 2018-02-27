«Уралвагонзавод» повысит зарплаты сотрудникам с апреля

20:32 | 2.03.2018

С 1 апреля 2018 года АО «НПК «Уралвагонзавод» повысит зарплаты своим сотрудникам на 5, 6 %.



Решение о повышении зарплат принято гендиректором АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и руководителем госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Отныне минимальный размер оплаты труда сотрудников будет установлен на уровне 13,1 тыс. руб.



Примечательно, что, по словам представителей «Уралвагонзавода», индексация заработной платы никак не связана с претензиями сотрудников, а преследует единственную цель – наращивание кадрового состава.



Фото: irkutsk4you.ru