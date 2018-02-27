Евгений Куйвашев объявил конкурс на разработку концепции нового зала филармонии

17:58 | 2.03.2018

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции нового концертного зала Свердловской филармонии.



Для проведения конкурса будет открыт проектный офис, который определит техническое задание, состав жюри и другие организационные вопросы.



Напомним, что в сентябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею строительства нового концертного зала филармонии в Екатеринбурге и пообещал рассмотреть вопрос выделения средств из федерального бюджета.



Новое здание планируют разместить около ККТ «Космос», на строительство может уйти пять лет.





Фото: the-village.ru