Вторая взлетно-посадочная полоса начала принимать самолёты в Кольцово

17:34 | 2.03.2018

С сегодняшнего дня в аэропорту Кольцово началась полноценная эксплуатация второй взлетно-посадочной полосы.



Напомним, что речь идёт о старой полосе екатеринбургского аэропорта, которая долгое время находилась на реконструкции. По планам полосу должны были запустить до конца прошлого года, но пуск затянулся из-за неоконченных работ по установке светосигнального оборудования.



На прошлой неделе Росавиация выдала сертификат, позволяющий открыть полосу, а с сегодняшнего дня в аэропорту полноценно работает две полосы.



Стоит отметить, что реконструкция полосы составила 2,77 миллиарда рублей.