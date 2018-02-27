Молодой человек погиб в Екатеринбурге. Предварительная версия – суицид

17:05 | 2.03.2018

Накануне в одном из домов на улице Академической пенсионерка обнаружила труп своего внука. Предположительно, молодой человек покончил с собой. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится проверка. Тело отправлено на вскрытие.



Погибший екатеринбуржец недавно вернулся из армии и проходил лечение. У него была девушка, которой он часто дарил цветы.