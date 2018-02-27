Вероника Скворцова посетила Клинику Института мозга в Березовском

Сегодня, 2 марта, с посещения Института мозга начался визит Вероники Скворцовой в Свердловскую область. Клиника Института мозга в Березовском признана Минздравом России как экспертный центр по реабилитации пациентов после инсультов.Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым министр осмотрела клинику, ознакомилась с оборудованием и методами работы, пообщалась с коллективом.В программе визита министра - ознакомление с работой еще ряда медицинских учреждений Свердловской области.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области