На Восточной произошло ДТП с участием скорой

16:37 | 2.03.2018

Сегодня на улице Восточной в Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины скорой помощи, фото опубликовано в паблике «Инцидент. Екатеринбург».



Предположительно, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу, из-за чего и произошло столкновение. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.



Фото: Юрий Рябинин