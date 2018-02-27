За два месяца в свердловскую казну поступило 20,3 млрд рублей

16:34 | 2.03.2018

По данным свердловского Минфина, за январь — февраль 2018 года в областной бюджет поступило 20,3 миллиарда рублей налогов и сборов.



Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы в декабре 2017 года на 7,3 % повлекло увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, за два прошедших месяца 2018 года поступления в бюджет по упрощенной системе налогообложения увеличились на 0,2 миллиарда рублей в связи с окончанием налоговых каникул для предпринимателей, зарегистрированных в 2015–2016 годах.



«Рост доходов бюджета в январе — феврале текущего года позволяет нам рассчитывать на перевыполнение утвержденного бюджета 2018 года», — уточнила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Фото: sevastopol.gov.ru