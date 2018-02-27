Уральская семья отсудила у турфирмы деньги за несостоявшийся отпуск

15:58 | 2.03.2018

Семья из Екатеринбурга заплатила турфирме «Тревел Екатеринбург» 160 тысяч рублей за поездку в Турцию. За 14 часов до вылета стало известно о замене отеля, что категорически не устроило путешественников, и они отказались от путевки. Однако турагентство отказалось возвращать деньги, так как они уже перечислены туроператору «ТО Корал Тревел Центр». После этого екатеринбурженка обратилась в суд.



При разбирательстве оказалось, что «Тревел Екатеринбург» произвел два платежа в адрес туроператора, но второй из них не прошел. На суде турфирма вернула деньги — 160 тысяч рублей за путевку. Кроме того, суд взыскал неустойку — 76 534 рубля, компенсацию морального вреда — 5 тысяч — и штраф в 120 598 рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.





Фото: nashchelyabinsk.ru