Облсуд оставил на свободе двух свердловчан, чьи собаки растерзали 7-летнюю девочку

15:32 | 2.03.2018

Свердловский областной суд рассмотрел дело о гибели 7-летней девочки в деревне Пальмино Таборинского района. Ранее Тавдинский районный суд дал двум мужчинам, чьи собаки растерзали ребенка, по полтора года ограничения свободы с выплатой по 250 тысяч рублей.



Облсуд не стал менять основной приговор, но увеличил размер компенсации морального вреда до 1 млн рублей для каждого из подсудимых.



Напомним, что трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Две собаки, самостоятельно разгуливающие без намордников, напали на девочку, игравшую на детской площадке. В результате девочка от многочисленных укусов скончалась на месте происшествия.





Фото: kharkiv.web2ua.com