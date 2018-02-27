В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего ножом продавцу магазина

15:01 | 2.03.2018

Накануне на улице Бардина в Екатеринбурге задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин. Угрожая продавцу ножом, злоумышленник похитил спиртное. Сотрудники Росгвардии заметили его, когда он выбегал из павильона. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление и выбросить нож в снег.



При разбирательстве установлено, что нападавшим оказался местный житель 1979 года рождения.