Тренер из Екатеринбурга получил машину в подарок от олимпийского чемпиона Кирилла Капризова

14:56 | 2.03.2018

Автор победного гола сборной Германии в финале зимней Олимпиады — 2018 Кирилл Капризов подарил автомобиль Hyundai Creta своему первому тренеру Андрею Лучанскому, который сейчас живет и работает в Екатеринбурге.



Андрей Лучанский сейчас работает в екатеринбургской спортивной школе «Факел». Кирилла Капризова он начал тренировать в возрасте 7–8 лет. Тренировки у Лучанского Кирилл продолжал до 16 лет.



Фото: altaisport.ru