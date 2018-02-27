В Екатеринбурге установили алтарь биткоину (ФОТО)

Неизвестные установили алтарь криптовалюте биткоин на Пролетарской в Екатеринбурге, пишет пользователь форума «Пикабу» под ником EvgenioZ.У достаточно аляповатого сооружения уже лежат первые приношения: спички, тюбик, монетки и прочие безделушки. Следующим шагом, вероятно, будет строительство храма биткоина, а там и до установки статуи золотого тельца недалеко.Фото: pikaby.ru