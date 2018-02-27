В екатеринбургском банке на улице 8 марта задержан вооруженный грабитель

23:05 | 1.03.2018

Ограбление практически произошло сегодня на 8 Марта, 130. На офис Промсвязьбанка напал грабитель с пневматическим оружием. Однако ничего украсть он не успел, поскольку его задержали прямо в офисе банка.



Очевидцы рассказали следующее: «Человек с пневматическим пистолетом поджидал сотрудницу, когда она откроет двери отделения и снимет сигнализацию. Подставил пистолет и спросил, кто кассир. Женщина ответила, что та скоро подойдёт. Стали ждать. В это время написала в чат в WhatsApp «нас грабят», и помощь не заставила себя ждать. Остальные сотрудники всё организовали. Преступник задержан».



В областном полицейском главке инцидент подтвердили.



— Действительно, сегодня была предпринята попытка ограбления одного из филиалов коммерческих банков Екатеринбурга. Охотник до чужих дармовых денег зашёл в служебное помещение вскоре после того, как туда зашли работники финансовой структуры. Пока они переодевались и готовились к работе, грабитель с закрытым шарфом лицом и натянутой на глаза маской под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал деньги,— рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.



Однако ограбить офис банка налетчик не успел.



— Он был задержан по горячим следам и сейчас находится под стражей в отделе полиции № 5 УМВД Екатеринбурга. Это не житель Екатеринбурга и не житель Свердловской области. Не исключено, что это так называемый гастролёр, — отметил Горелых.



В данный момент идет проверка на причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным на Урале и в других регионах.



Фото: Gorodnews.ru