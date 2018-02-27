«Автомобилист» разгромил «Югру» в Ханты-Мансийске со счетом 0:3

22:16 | 1.03.2018

В Ханты-Мансийске команда «Югра» потерпела поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счётом 0:3.



В этот раз шайбы на свой счёт сумели записать Анатолий Голышев, Илья Крикунов и Андрей Обидин. Также отличился вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский, который не пропустил ни одной шайбы за все время игры.



Фото:.hc-avto.ru