В мэрии сообщили, какие изменения ждут проблемный перекресток Ленина-Толмачева в Екатеринбурге

20:04 | 1.03.2018

В комитете по транспорту администрации Екатеринбурга объяснили, почему на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева в ближайшие годы не будет светофора или пешеходного перехода.



«Если организовать наземный регулируемый переход, то необходимо регулировать не только движение переходов через ул. Толмачёва, но и движение транспорта по пр. Ленина. Иначе транспорт с ул. Толмачёва не сможет выехать на пр. Ленина», - сообщают в мэрии. Также в администрации отмечают, что единственным вариантом для перекрестка является подземный переход.



Чиновники полагают, что для регулирования транспорта по проспекту Ленина необходимо устанавливать дублирующие светофоры на левой стороне дороги. Однако это можно сделать только в том случае, если на проспекте появятся новые островки безопасности, ради которых придется пересмотреть схему движения.



Стоит отметить, что проблема с регулированием загруженного перекрестка в центре города обсуждается уже несколько лет. По Толмачева большое количество машин поворачивает на проспект Ленина, и при этом они вынуждены пропускать пешеходов, которые переходят улицу.





Фото: youtube.com