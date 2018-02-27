ЖК «Кольцовский» и «Новый Уктус» обещают сдать в 2018 году

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской Михаил Волков посетил проблемные стройки в Екатеринбурге, в том числе ЖК «Кольцовский», возведение которого приостановлено в 2014 году. Сейчас 192 семьи ждут свои квартиры. На данный момент степень готовности дома – 85 %.«Мы видим возобновление строительных работ на этом объекте. Застройщик и инвестор предложили дольщикам график работ, с которым граждане согласились. Согласно ему, в октябре нынешнего года дом должен быть введен в эксплуатацию, после этого семьи смогут получить свое жилье. Сегодня перед строителями стоит задача - запустить в дом тепло и приступить к отделочным работам», - рассказал Михаил Волков.Также глава свердловского Минстроя побывал на площадке пятой очереди ЖК «Новый Уктус». Недавно здесь сменился застройщик.«Сегодня пайщики имеют четкое понимание, что новый инвестор полностью владеет ситуацией в кооперативе, который ведет строительство. Теперь все финансовые вопросы находятся в одних руках, и мы можем говорить о завершении строительства в установленные сроки», - отметил Волков.Напомним, что строительство 25-этажного комплекса «Новый Уктус» началось в 2012 году, однако из-за недостатка финансирования и небрежного управления работы на объекте прекратились.