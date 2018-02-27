В аварии с грузовиком на Монтажников погиб водитель Daewoo Nexia

На улице Монтажников произошло смертельное ДТП: Daewoo Nexia столкнулась с грузовой машиной Volvo. Легковушку отбросило на другой припаркованный большегруз Volvo. Водитель Daewoo Nexia скончался на месте, предает «СОВА».Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительной информации, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части: на месте ДТП имеется снежный накат. Кроме того, на задней оси автомашины установлены летние шины.