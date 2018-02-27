В екатеринбургских школах открыли 305 дополнительных мест для первоклашек

16:58 | 1.03.2018

В самых популярных екатеринбургских школах появится 305 дополнительных мест, сообщили в Департаменте образования городской администрации. Речь идет о шести школах: № 1, 23, 25, 46, 167, 18.



Всего школы Екатеринбурга смогут принять 19 805 первоклассников. На сегодняшний день 48 школ уже заполнены.