В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух пропавших подростков

Полиция Нижнего Тагила ищет двух 13-летних подростков – учеников 5 класса местной школы Александра Лаптева и Владимира Молодых. Накануне мальчики вышли из школы, с тех пор их местонахождение неизвестно. Предположительно, они могли сбежать из дома.Приметы Лаптева: рост – 140 см, худощавый, волосы русые, из особых примет косоглазие, картавость.Приметы Молодых: рост – 140 см, худощавый, волосы светлые, уши оттопыренные, глаза серо-зеленые. Страдает заиканием.Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: +7(3435)97-68-02 (дежурная часть), 97-68-31 (подразделение по делам несовершеннолетних).