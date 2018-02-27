В Свердловской области прошел форум социальных партнеров РЖД

16:07 | 1.03.2018

В Екатеринбурге прошел Форум социальных партнеров по коллективному договору ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин, заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Наталья Бурова, начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов, председатель Дорпрофсож на СвЖД Анатолий Гаращенко, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Выступая перед собравшимися, Александр Мишарин отметил, что принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства в 2017 году выполнены: компания обеспечила достойные условия труда и отдыха сотрудников.



Начальник СвЖД Алексей Миронов рассказал, что на обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров магистрали в 2017 году направлено 8,8 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей – на предоставление гарантий сверх законодательства РФ. Средний размер индивидуального социального пакета на одного работника составил 47, 9 тыс. рублей, на неработающего пенсионера – 5 тыс. рублей.



На улучшение условий и охрану труда работников дороги было направлено 1,4 млрд рублей, на профессиональную подготовку – 607,8 млн рублей, на медицинское обеспечение работников и членов их семей – 593,7 млн рублей. На единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла направлено 6,6 млн рублей, на оздоровление ветеранов – 67,1 млн рублей.



В рамках Форума состоялось торжественное заселение 65-квартирного жилого дома для железнодорожников на станции Демьянка Сургутского региона СвЖД. Ключи от новых квартир получили сотрудники, обеспечивающие бесперебойную работу магистрали, которым в связи с характером трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от места работы: машинисты и помощники машинистов, бригадиры пути и дорожные мастера. Связь с новоселами осуществлялась в режиме телемоста.



Обеспечение сотрудников доступным и комфортным жильем является важнейшей составляющей социальной политики ОАО «РЖД». В 2017 году на СвЖД был введен в эксплуатацию 59-квартирный дом на станции Тобольск, ведется строительство жилья на станциях Юность Комсомольская, Салым и Пыть-Ях.



Приветствуя участников Форума, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков отметил, что Свердловская железная дорога является ответственным социальным партнером Свердловской области и крупнейшим налогоплательщиком. Железнодорожники прилагают максимум усилий для выполнения поставленных задач масштабного развития. Ведется техническое перевооружение и модернизация производства, усиление пропускной способности железнодорожной магистрали, сохраняется кадровый потенциал. Большое внимание уделяется решению социальных проблем, заботе о ветеранах, работе с молодежью.





Фото: ekec.ru