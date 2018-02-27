ЕВРАЗ КГОК внедрил систему технического зрения на производстве окатышей

15:17 | 1.03.2018

В цехе окатышей ЕВРАЗ КГОКа внедрена автоматическая система технического зрения. Она поможет контролировать качество сырых окатышей, увеличить производительность обжиговых машин на 7 тысяч тонн в год и сократить потребление природного газа.



Автоматическая система предполагает бесконтактный способ измерения параметров окатышей на четырех обжиговых машинах. Перед каждой машиной установлено по 4 специальных комплекса — гранулометра, оснащенных мощной видеокамерой, устройствами для считывания видеоизображения и преобразования его в цифровой аналог, и программные блоки, с помощью которых система рассчитывает размеры окатышей, проводит их статистическую обработку и выводит данные на дисплей компьютера.



Сырые окатыши движутся по конвейеру, система производит непрерывную видеосъемку каждого окатыша и передает данные машинисту окомкователя, который может внести корректировку в технологический процесс.



Новая система дает возможность оперативно и грамотно настраивать параметры работы окомкователей и обжиговых машин, контролировать постоянный оптимальный размер окатышей. Соблюдение этих параметров позволяет снизить потребление природного газа и увеличить производительность.



Инвестиции компании в приобретение новой системы составили около 10 млн рублей.