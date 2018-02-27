Администрация Екатеринбурга выделит НКО 6,8 млн рублей

15:14 | 1.03.2018

В этом году из бюджета Екатеринбурга выделят 6,8 млн рублей в качестве субсидий некоммерческим организациям, соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.



С помощью субсидий власти намерены поддержать важные и полезные для уральской столицы проекты по девяти направлениям:



- Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России, проживающих в Екатеринбурге;

- Создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения;

- Увековечение памяти жертв политических репрессий;

- Поддержка социальной активности женщин и женского движения;

- Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, проведение мероприятий по противодействию экстремизму;

- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;

- Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления;

- Социальная адаптация инвалидов и их семей;

- Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни.



В первом конкурсе НКО выделят 3,8 млн рублей. 13 марта в 16:00 в зале №339 Администрации города Екатеринбурга пройдет семинар, на котором расскажут, как правильно подавать заявки. Получить справку можно по телефонам 304-32-13, 304-32-14.