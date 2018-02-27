Жителя Богдановича будут судить за изнасилование и побои

14:45 | 1.03.2018

34-летний житель Богдановича предстанет перед судом за изнасилование и избиение сожительницы, что привело к ее смерти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, мужчина часто выпивал и избивал свою подругу. 4 декабря 2017 года он снова поднял на нее руку и, кроме того, изнасиловал. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.



Отмечается, что погибшая не имела собственного источника дохода и зависела от своего сожителя.



Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.