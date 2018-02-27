Средний Урал присоединится к акции «Час Земли»

14:23 | 1.03.2018

24 марта Свердловская область поддержит международную экологическую акцию «Час Земли». На знаковых зданиях отключат подсветку, то же предлагают сделать жителям с не жизненно важными электроприборами.



«Свердловская область традиционно участвует в этой акции, гасится подсветка на зданиях правительства, законодательного собрания, администрации города, на Доме Севастьянова, бизнес-центрах. Приглашаем в этом году 24 марта с 20.30 до 21.30 отключить внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений в знак неравнодушия к будущему планеты», - сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Традиционно акция проходит в последнюю субботу марта. В 2017 году в ней приняли участие 184 страны.





Фото: altai.aif.ru