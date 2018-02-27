В Екатеринбурге суд вынес приговор таксисту, который избил пассажира за отсутствие наличных денег

21:49 | 28.02.2018

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор таксисту, обвиняемому в избиении пассажира.



Напомним, конфликт между таксистом и его клиентами случился в марте прошлого года в Кольцово, причиной стало отсутствие наличных денег у пассажиров. Тогда водитель такси брызнул в сторону оппонента перцовым баллончиком, нанес несколько ударов в область головы и поспешил ретироваться, а затем обратился в полицию с заявлением по факту отказа молодых людей оплачивать проезд. Однако потерпевшие, в свою очередь, также обратились в органы внутренних дел со встречным заявлением об избиении.



Теперь осужденный понесет наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 50 тысяч рублей морального вреда.



Примечательно, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга