Погорельцам из Екатеринбурга компенсировали 2,5 млн рублей

21:11 | 28.02.2018

В Екатеринбурге суд обязал Фонд содействия капитальному ремонту выплатить погорельцам в доме на Шейнкмана 2,5 млн рублей.



Напомним, пожар случился еще в марте 2016 года. По данным экспертизы, возгорание произошло из-за ненадлежащей работы электросети — аварийный режим охранной сигнализации включился во время скачка напряжения в сети. Известно, что вина в неисправности сети лежит на подрядчике, который проводил в многоэтажке капремонт. А работы проводила компания «ЭкоЛайн» по договору с региональным Фондом содействия капитальному ремонту.



По подсчетам погорельцев, размер их имущественных потерь составил 5 177 897 рублей. Тогда жители дома обратились в суд с требованием о возмещении ущерба, после чего суд встал на их сторону, но удовлетворил иск частично.



Фото: 56nv.ru