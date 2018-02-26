Члены Общественной палаты Екатеринбурга выбрали нового председателя

18:50 | 28.02.2018

Новым председателем Общественной палаты Екатеринбурга стал заслуженный юрист России Владимир Разбойников. Избрание было проведено сегодня в рамках первого заседания нового созыва ОП.



Примечательно, что других кандидатов на должность председателя ОП, кроме Разбойникова, не было, поэтому он был избран единогласно. Заместителями Разбойникова стали первый проректор Института международных связей, кандидат филологических наук, профессор Олег Скворцов и директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин.



Напомним, новый состав Общественной палаты Екатеринбурга был утвержден в январе 2018 года. Предыдущим составом палаты руководил Яков Спектор, который скончался после продолжительной болезни в начале февраля.



Фото: znak.com