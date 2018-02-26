Рубрика: Новости дня
18:50 | 28.02.2018
Члены Общественной палаты Екатеринбурга выбрали нового председателя
Примечательно, что других кандидатов на должность председателя ОП, кроме Разбойникова, не было, поэтому он был избран единогласно. Заместителями Разбойникова стали первый проректор Института международных связей, кандидат филологических наук, профессор Олег Скворцов и директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин.
Напомним, новый состав Общественной палаты Екатеринбурга был утвержден в январе 2018 года. Предыдущим составом палаты руководил Яков Спектор, который скончался после продолжительной болезни в начале февраля.
Фото: znak.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:01 | 28.02.2018
В районе перевала Дятлова пропал турист из Екатеринбурга
18:50 | 28.02.2018
Члены Общественной палаты Екатеринбурга выбрали нового председателя
18:46 | 28.02.2018
Жители Екатеринбурга блокируют работу управляющих компаний
18:20 | 28.02.2018
В Прикамье с 1 июля семьи начнут получать выплаты за рождение первенцев
18:11 | 28.02.2018
Анатолий Литовченко отчитался за свою работу в 2017 году
18:09 | 28.02.2018
В Пермском крае упрощён порядок компенсации взносов на капремонт
17:54 | 28.02.2018
С пятницы темой световых инсталляций на пермской набережной станет деревянная скульптура
17:37 | 28.02.2018
Евгений Доринский обвинил медников в хищениях прямо на заседании Свердловского областного суда
17:34 | 28.02.2018
Уральский общественник упрятал мать в психушку?
17:33 | 28.02.2018
Уволившаяся бухгалтер обманула МУП в Верхних Сергах
17:32 | 28.02.2018
Жителя Прикамья накажут за неуважение к суду
17:20 | 28.02.2018
В Курганской области 11-летний мальчик погиб под грузовым поездом
17:10 | 28.02.2018
В финале чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края определились победители сезона 2017–2018 годов
16:46 | 28.02.2018
Прокуратура заступилась за пенсионерку, которую травмировали в невьянской больнице
16:38 | 28.02.2018
Семь свердловских предприятий получат поддержку от ТПП РФ
16:13 | 28.02.2018
В «офисе» главного полицейского Сысерти проходят обыски
16:01 | 28.02.2018
Грузовик раскурочил Toyota Estima на трассе Шадринск — Миасское
15:58 | 28.02.2018
Дело по обвинению смотрителя екатеринбургских кладбищ передано в суд
15:34 | 28.02.2018
В сквере Воинской славы Шадринска установят бронетранспортер и БМП
15:32 | 28.02.2018
Владимир Путин поздравил сотрудницу уральской почты с 90-летием
15:11 | 28.02.2018
В Екатеринбурге задержали группу мошенников в сфере автострахования
14:52 | 28.02.2018
Евгений Куйвашев вошел в топ-10 медиарейтинга по теме ЖКХ
14:28 | 28.02.2018
В Прикамье в 2018 году более 1000 детей-сирот получат квартиры
14:15 | 28.02.2018
«Лыжня России — 2018» пройдёт в Кургане 17 марта
14:13 | 28.02.2018
«Концертный зал без границ» Свердловской филармонии номинирован на премию WSIS Prize-2018
13:50 | 28.02.2018
Екатеринбургский «Дом-улитка» признан объектом культурного наследия
13:27 | 28.02.2018
Задержан и доставлен из Армавира в Челябинск подозреваемый в ряде преступлений против жителей Южного Урала
13:06 | 28.02.2018
Антон Баков подумывает установить Колосса Родосского под Косулино
12:57 | 28.02.2018
На Среднем Урале работает 150 киберволонтеров
12:42 | 28.02.2018
Завтра в Перми пройдет «Танцевальный баттл» для педагогов
12:28 | 28.02.2018
В России будет создана система долговременного ухода за пожилыми людьми
12:18 | 28.02.2018
В Кунгурском техникуме-интернате используют уникальные методики образования и реабилитации инвалидов
11:58 | 28.02.2018
«Екатеринбург Арену» ввели в эксплуатацию для проведения ЧМ-2018
11:50 | 28.02.2018
Роспотребнадзор установил самых курящих жителей Курганской области
11:17 | 28.02.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который применил газовый баллончик против полицейского
11:03 | 28.02.2018
Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» начинается уже с 1 марта
10:48 | 28.02.2018
В Зауралье пожары унесли две жизни. СК начал доследственную проверку
10:27 | 28.02.2018
Состояние дорог в Свердловской области находится под личным контролем Евгения Куйвашева