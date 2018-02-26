Жители Екатеринбурга блокируют работу управляющих компаний

Ежегодно в период снегопадов, а также весной управляющие компании сталкиваются с одной и той же проблемой – жители в массовом порядке срывают мероприятия по уборке снега на придомовых территориях. УК заранее размещают на подъездах объявления с просьбой освободить двор от транспортных средств, в том числе прикрепляют уведомления на лобовые стекла автомобилей, однако люди оставляют машины прямо у стен домов. В итоге страдают не только многочисленные соседи автовладельцев, но и они сами.«Производить уборку снега во дворе, заставленном машинами очень опасно – попав в колею или разворачиваясь в узком месте, трактор может случайно повредить автомобиль. Если люди проигнорировали объявления – мы не можем вести работы по очистке территории, - говорит управляющий УК «ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов. – То же самое и с уборкой снега с крыш. Если у дома припаркован автомобиль, мы не рискуем чистить участок кровли над ним, поскольку упавший снег может, к примеру, помять багажник или разбить лобовое стекло».Между тем, частичная расчистка крыши не решит проблему. Через некоторое время снег может самостоятельно сойти с неубранного участка и нанести повреждения имуществу граждан. Накануне в Екатеринбурге прошел сильный снегопад. Не исключено, что он продолжится. Управляющие компании обращаются к жителям с убедительной просьбой – не препятствовать уборке снега во дворах и на крышах и заблаговременно освобождать территорию двора от автомобилей.Фото: spokoino.ru