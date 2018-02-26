Евгений Доринский обвинил медников в хищениях прямо на заседании Свердловского областного суда

17:37 | 28.02.2018

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор экс-совладельцу «УГМК-Вторцветмет» Евгению Доринскому.



«Органами предварительного следствия он обвинялся в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году мужчина, будучи коммерческим директором УГМК-ВЦМ, принял от двух фирм партию лома и не оплатил ее. В итоге компании понесли ущерб на общую сумму больше 120 млн рублей», — передаёт URA.RU слова сотрудников пресс-службы Свердловского областного суда.



Напомним, что решением суда Верхней Пышмы в декабре 2017 года Доринский был оправдан, обвинения против него были признаны судьёй неубедительными.



Однако потерпевшие и прокуратура не согласились с таким решением суда и обжаловали приговор. В результате Свердловским областным судом было принято решение направить дело на новое рассмотрение, с иным составом суда.



«Это не преступная схема. Это схема работы всех предприятий медеплавильного комплекса и черной металлургии Российской Федерации», — сказал в суде Евгений Доринский в свое оправдание. Но получилось, что, оправдывая себя, он обвинил в жульнических схемах весь металлургический комплекс Российской Федерации. А может быть, он прав?



Фото: ura.ru