Уволившаяся бухгалтер обманула МУП в Верхних Сергах

17:33 | 28.02.2018

Прокуратура Нижнесергинского района возбудила уголовное дело против бывшего бухгалтера МУП «Тепловые сети Верхние Серги» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Некоторое время назад МУП заключил с неким предпринимателем договор на поставку тепловой энергии, на отопление, холодное и горячее водоснабжение. По состоянию на 29 июня прошлого года у клиента был долг, однако уже на следующий день сверка показала, что долг исчез.



Прокуратура выяснила, что уволившаяся уже к тому времени бухгалтер самовольно внесла в служебную программу МУПа соответствующие правки, «обнулив» долг бизнесмена. Точный ущерб казне пока не установлен.



Фото: ds-russia.ru