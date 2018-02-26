Прокуратура заступилась за пенсионерку, которую травмировали в невьянской больнице

16:46 | 28.02.2018

Пожилая жительница Невьянска пришла в больницу для проведения рентгена груди – маммографии. Во время процедуры, по вине неосторожного врача, ей нанесен легкий вред здоровью – травма кожи складки молочной железы. Когда женщина попросила оказать ей медицинскую помощь, рентгенолог отказался и отправил ее в приемный покой.



Так как по закону медицинские работники не могут отказывать пациентам в оказании помощи, прокуратура обратилась в суд в интересах пенсионерки. В итоге вынесено решение о взыскании компенсации в размере 25 тысяч рублей.





Фото: oblgazeta.ru