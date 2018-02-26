Семь свердловских предприятий получат поддержку от ТПП РФ

16:38 | 28.02.2018

Семь свердловских предприятий отобраны для участия в акции «Сто проектов под патронатом президента ТПП РФ», таким образом, Свердловская область стала абсолютным лидером среди регионов России по этому показателю.



В числе победителей — ООО НПП «Детская Восстановительная Медицина», АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», ОАО «Ураласбест», ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», ООО НПП «Уником-Сервис», ОАО «Уралмеханобр» и ООО «Уральский завод пластификаторов».



«Акция «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» приурочена к 100-летию учреждения торгово-промышленных палат в России. Главная цель акции — поддержать лучшие предприятия различных регионов России», — говорится в письме президента ТПП РФ Сергея Катырина в адрес Евгения Куйвашева.



По мнению министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, участие в данной акции окажет существенную поддержку предприятиям.



Фото: dubnainvest.com