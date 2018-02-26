В «офисе» главного полицейского Сысерти проходят обыски

По информации собственных источников «Вечерних ведомостей» в Межмуниципальном отделе МВД России «Сысертский», в кабинете начальника отдела полковника полиции Евгения Узянова в настоящий момент проходят проверочные мероприятия, а проще сказать — обыск.Мероприятия проводятся сотрудниками УФСБ по Свердловской области.Что стало причиной мероприятий в отношении полковника, неизвестно.Напомним, что буквально два дня назад на портале URA.RU был опубликован материал под названием. О чём идёт речь в материале, понятно из заголовка. Возможно, что сегодняшние мероприятия как-то связаны именно с этим.Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых подтвердил опубликованные сведения.— Проверочные мероприятия действительно идут. Их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. О каких-либо результатах говорить пока преждевременно, так как они ещё не завершены, равно как и делать однозначные выводы о причастности данного офицера к чему-либо криминальному. Поводом для проверки послужили опубликованные в сети Интернет сведения. Об итогах начавшейся работы общественность и СМИ проинформирую дополнительно, — ответил полковник Горелых.Фото: ura.ru