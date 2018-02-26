Александр Левин переизбран на пост председателя Свердловского союза журналистов

15:58 | 28.02.2018

В ходе состоявшейся 28 февраля XXII отчётно-выборной конференции Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина избрали председателем на второй срок. Он будет возглавлять Союз еще пять лет.



«Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал наш Дом журналистов одним из лучших в стране», — цитирует Левина «Областная газета».



Фото: oblgazeta.ru